Социологи выяснили отношение граждан Украины к праву обучения на русском языке и общения на нем с чиновниками. Больше 30% граждан высказались за обеспечение такого права.

Данные социсследования опубликованы на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос показал, что 33% респондентов считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке на всей территории Украины. Еще 40% - что в тех областях, где большинство населения этого желает, но не на всей территории.

То есть 73% выступают за право обучаться на русском языке либо в целом по стране, либо в русскоязчных регионах.

И только 24% опрошенных выбрали вариант ответа "государство не должно обеспечивать такого права".

Кроме того, 37% людей полагают, что государство обязано обеспечить русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке по всей территории Украины. 31% - что в тех областях, где большинство населения этого желает, но не во всех регионах.

И только 28% респондентов считают, что государство не должно обеспечивать такого права.

Опрос проводился с 21 по 25 февраля методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1500 человек старше 18 лет.

Ранее "Страна" приводила данные опроса КМИС об отношении к открытию рынка земли.

Также мы писали о том, что участники опроса перестали доверять действиям президента Украины: рейтинг позитивной оценки работы Зеленского упал с 77 до 47%.