В китайском городе Цяньцзянь местные власти пообещали денежное вознаграждения тем, кто решит добровольно обратиться к врачам в случае симптомов заражения коронавирусом Covid-19.

Об этом в четверг, 27 февраля, сообщила газета Beijing Evening News, передает Интерфакс.

"Всех, кто придет с высокой температурой и пройдет обследование, но не получит подтверждения диагноза (коронавируса - Ред.), ждет вознаграждение в размере 1000 юаней ($143), пациентов с подозрением на вирус - 2000 юаней ($285). В случае подтверждения коронавируса размер премии составит 10 000 юаней ($1426)", - говорится в заявлении городских властей.

Как сообщается, эта мера вступит в силу 27 февраля и продлится до 2 марта.

Город Цяньцзянь с населением около 1 млн человек расположен в провинции Хубэй, в которой возник и распространился новый тип коронавируса. В настоящий момент в городе выявлен 91 случай заражения коронавирусом, еще в девяти случаях зафиксирован летальный исход.

Ранее денежные вознаграждения в связи с диагностикой коронавируса стали выплачивать власти ряда других китайских городов провинции Хубэй.

В мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом достигло 3530 человек, увеличившись за сутки на 627 человек. В Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2744, всего зарегистрировано 78 497 случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что власти Китая будут казнить граждан страны за сокрытие симптомов коронавируса.