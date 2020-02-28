Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал NewsOne за "призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти" в эфире передачи "Я так думаю" Руслана Коцабы.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте Нацсовета.

Так, штраф, за нарушение норм закона "О телевидении и радиовещании" в части распространения материалов, призывающих к агрессии и разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, наложенный на телеканал NewsOne, составил 105,626 тыс. грн (25% лицензионного сбора телеканала).

В Нацсовете заявили, что нарушения обнаружили в высказываниях ведущего программы "Я так думаю" Руслана Коцабы в ходе внеплановой проверки телеканала. По версии регулятора, в них содержались "призывы к агрессии, к разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". Поэтому Нацсовет применил к вещателю сразу две санкции – "объявление предупреждения" и "взыскание штрафа".

"Многочисленные высказывания ведущего программы Руслана Коцабы, которые прозвучали в передаче "Я так думаю" (начало в 23:25, "прямой эфир"), свидетельствуют о пренебрежении нормами международного права и законов Украины, которые запрещают распространять язык вражды и ненависти", - сказано в сообщении Нацсовета.

Также сообщается, что ведущий "неоднократно прибегал к манипулированию фактами и распространял пропагандистские нарративы, подобные официальной политической и пропагандистской позиции Российской Федерации".

Любопытно, что в Нацсовете приводят одну из цитат Коцабы, которая так возмутила проверяющих: "И никакие эти все форматы - женевский, нормандский, минский, различные формулы Штайнмайера и тому подобное. Они не ликвидируют последствий тогдашнего конфликта. Только выявления истинных причин конфликта даст нам правильную форму для устранения этого гражданского конфликта. Достаточно, знаете уже, разделения: наши-ваши, ватники-вишеватники, сталинцы-ленинцы-бандеровцы. Пора наконец возвращаться в правовое поле. То есть конституционно или неконституционно, законно или незаконно - вот такие критерии и одновременно ключик к решению проблемы Донбасса. Господин Зеленский, как в свое время Порошенко, как мантру повторяет: "Мир, мир на Донбассе", но война продолжается. Военный бюджет не сокращается. Шестой год, представьте себе, шестой год, ничего не меняется. Пора уже господину Зеленскому определиться, он продолжает кровавую вакханалию предыдущей банды, все же хочет войти в учебники по новейшей истории Украины как миротворец, который принес мир на Донбасс, а затем всем нам, украинцам..."

Кроме того, регулятор заявил, что в высказываниях Коцабы, прозвучавших в прямом эфире 5 ноября 2019 года в передаче "Я так думаю", имеются "признаки языка вражды в отношении участников АТО/ООС и участников Революции достоинства".

Напомним, Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку NewsOne из-за передачи с Коцабой еще в ноябре прошлого года, "Страна" подробно рассказывала об этом.