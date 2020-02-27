Иранский религиозный деятель и бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосрошахи скончался от коронавируса. Это произошло в городе Куме.

О смерти Хосрошахи передает агенство Информационное агентство Исламской Республики (IRNA).

27 февраля общее число погибших от коронавируса в Иране возросло до 26 человек. Также выявлены 245 случаев заражения болезнью. Такие данные привел представитель министерства здравоохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур.

"Из новых случаев заражения коронавирусом 38 зафиксированы в Тегеране, 23 в Гиляне, 7 в Куме, 1 в Хамадане, 8 в Исфахане, 7 в Мазандаране, 5 в Ардебиле, 3 в Альборзе, 1 в Хоросане Разави, 3 в Семнане, 2 в Керманшахе, 3 в Лорестане, 1 в Курдистане, 1 в Йезде, 1 в Западном Азербайджане и 2 в Восточном Азербайджане", - подробно перечислил очаги инфекции чиновник.

Ранее "Страна" сообщала, что в Исламской Республике зараженной коронавирусом оказалась вице-президент по делам женщин и семьи Масумех Эбтекар.

Также новый вирус был выявлен у замминистра здравоохранения страны.