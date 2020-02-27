В результате беспорядков на харьковском рынке "Барабашово" в четверг, 27 февраля, полиция задержала и доставила в Киевский райотдел 53 человека. Всего в стычках поучаствовали более 100 людей.

Об этом сообщили в Отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Харьковской области.

По данным правоохраниелей, информация о беспорядках поступила около 11:30. Оказалось, что на улице Амурской, возле рынка "Барабашово", собралось более 100 человек, между ними происходят столкновения, в ход пошли пиротехника, слезоточивый газ и оружие. На место отправили патрульных, следственно-оперативные группы, взрывотехников и спецназ.

По данным начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, полицейские изъяли у участников столкновений резиновые дубинки, газовые баллончики. Все еще устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта. В результате стычек в райотдел полиции доставили 53 человек, их опрашивают следователи.

Кроме того, сообщается, что по предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции. Информацию по факту стычек внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Фото: npu.gov.ua

Видео: YouTube/ ГУ Національної поліції в Харківській області

Напомним, что конфликт вокруг харьковского рынка "Барабашово" продолжается не первый месяц. Мэр города Геннадий Кернес выступает за строительство на его территории дороги, которая должна соединить спальный район Салтовка с центром города. По словам Кернеса, она была предусмотрена генеральным планом 1953, 1986, 2004 и 2013 годов.

Против строительства выступает глава концерна АВЭК, которому принадлежит рынок, нардеп Александр Фельдман, а также предприниматели, торгующие на "Барабашово" - так как строительство дороги затронет их деятельность, часть киосков будет демонтирована.

Впрочем, 16 октября 2019 года Харьковский горсовет уже утвердил строительство этой дороги, несмотря на протесты. Ранее "Страна" писала о том, как в день этой сессии горсовета Харькове 2000 предпринимателей с рынка "Барабашово" пришли под мэрию с акцией протеста.