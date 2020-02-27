Больше 50 человек задержали в ходе беспорядков на рынке "Барабашово". Фото: npu.gov.ua

В результате беспорядков на харьковском рынке "Барабашово" в четверг, 27 февраля, полиция задержала и доставила в Киевский райотдел 53 человека. Всего в стычках поучаствовали более 100 людей. 

Об этом сообщили в Отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Харьковской области. 

По данным правоохраниелей, информация о беспорядках поступила около 11:30. Оказалось, что на улице Амурской, возле рынка "Барабашово", собралось более 100 человек, между ними происходят столкновения, в ход пошли пиротехника, слезоточивый газ и оружие. На место отправили патрульных, следственно-оперативные группы, взрывотехников и спецназ. 

По данным начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, полицейские изъяли у участников столкновений резиновые дубинки, газовые баллончики. Все еще устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта. В результате стычек в райотдел полиции доставили 53 человек, их опрашивают следователи.

Кроме того, сообщается, что по предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции. Информацию по факту стычек внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Беспорядки на Барабашово

Беспорядки на Барабашово

Беспорядки на Барабашово

Беспорядки на Барабашово

Фото: npu.gov.ua

Видео: YouTube/ ГУ Національної поліції в Харківській області

Напомним, что конфликт вокруг харьковского рынка "Барабашово" продолжается не первый месяц. Мэр города Геннадий Кернес выступает за строительство на его территории дороги, которая должна соединить спальный район Салтовка с центром города. По словам Кернеса, она была предусмотрена генеральным планом 1953, 1986, 2004 и 2013 годов. 

Против строительства выступает глава концерна АВЭК, которому принадлежит рынок, нардеп Александр Фельдман, а также предприниматели, торгующие на "Барабашово" - так как строительство дороги затронет их деятельность, часть киосков будет демонтирована. 

Впрочем, 16 октября 2019 года Харьковский горсовет уже утвердил строительство этой дороги, несмотря на протесты. Ранее "Страна" писала о том, как в день этой сессии горсовета Харькове 2000 предпринимателей с рынка "Барабашово" пришли под мэрию с акцией протеста.

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