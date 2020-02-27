Tiktok стал самым популярным приложением в мире в январе, обогнав WhatsApp. Об этом сообщает GizChina, ссылаясь на исследование аналитической компании SensorTower.

Уточняется, что этот показатель демонстрирует рост на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение января приложение установили 104 млн раз. За все время существования его скачали 1,82 млрд пользователей. Наиболее популярен TikTok в Индии, Китае, Бразилии и США.

Известно, что TikTok - китайский сервис для создания и публикации коротких видео, запущенный в 2018 году.

Ранее "Страна" писала о том, что видео с танцующим Зеленским взорвало соцсеть TikTok, в которой сидит дочь президента.

Также мы разбирались, чем известна соцсеть TikTok и как там зарабатывают деньги.