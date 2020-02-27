Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, как украинцам правильно чихать, чтобы не заразить других коронавирусом.

Об этом он сообщил во время брифинга по государственной поддержке предприятий в четверг, 27 февраля. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

По словам Милованова, на предприятиях в школах и детских садах будут проводить Всеукраинскую информационную кампанию, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Украине. При этом министр на себе показал, как нужно правильно чихать, чтобы не передать вирус человеку, с которым в дальнейшем будет происходить контакт.

"Во время чихания прикрывайте нос не рукой, а салфеткой или изгибом локтя. А если вы будете с кем-то обниматься, тогда надо ногой уже прикрываться", - сказал министр.

Он добавил, что использованную салфетку сразу надо выбросить в мусорник и закрыть крышку, потому что "эту салфетку может вытащить из мусорника ребенок и начнет ею играть".

Видео: YouTube/Факти ICTV

Напомним, в Украине официально случаев коронавируса не подтвердили, но есть несколько граждан, которые госпитализированы с похожими симптомами.

В то же время, за границей коронавирус диагностировали у двух украинцев - членов экипажа круизного лайнера в Японии - у них состояние стабильное. Еще одна украинка предположительно заболела коронавирусом в Италии, официального результата теста пока нет.

Ранее министр Милованов во время брифинга, посвященного скандальному законопроекту о труде, сравнил отношения работника и работодателя с сексом до свадьбы, заявив, что в "в СССР секс был на каждому углу".

Также мы писали, что министр Милованов публично признался, что курил марихуану когда писал докторскую диссертацию в США.