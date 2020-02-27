Экс-президент Украины Петр Порошенко самостоятельно придет на допрос в Государственное бюро расследований в пятницу 28 февраля.

Об этом лидер партии "Европейская солидарность" заявил в обращении на своей странице в Facebook.

В обращении от 27 февраля пятый глава государства заверил, что не будет ждать принудительного привода в ГБР и посетит допрос сам, хоть и считает дело против себя сфабрикованным.

"Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированы. Несмотря на то, что сегодня мы получили решение Высшего антикоррупционного суда, прозрачно сформированного при участии международных экспертов, которым признано, что власть отдает незаконные приказы относительно моего политического преследования", - заявил Порошенко.

Нардеп также упомянул, что недавно "пидозру" за вручили одной из членов "Евросолидарности" за критику власти.

"Европейская Солидарность является главной европейской и украинской оппозицией некомпетентной власти, неспособной дать отпор российскому реванша. И на днях, кстати, подозрение объявили нашей депутату София Федыне - только за критику президента", - сообщил Порошенко.

Скриншот: Петр Порошенко в Фейсбук

Напомним, что сегодня в ГБР заявили, что 28 февраля, в 14:00 сотрудники ведомства ожидают Порошенко на допрос по уголовному делу о вмешательстве в деятельность судов.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в сути производств, которые начаты следствием ГБР против бывшего гаранта украинской Конституции.