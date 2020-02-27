Государственный телеканал для неподконтрольных территорий Донбасса, который начнет свое вещание 1 марта 2020 года, будет называться "Дом" (украинская версия названия: "Дім" - Ред.).

Об этом со ссылкой на источники, приближенные к Министерству культуры, молодежи и спорта, а также команде создателей канала, сообщает "Детектор медиа".

По данным источников, дизайн логотипа гостелеканала для Донбасса будет таким, что название можно будет читать как на русском языке, так и на украинском. Также сообщается, что название канала утверждал президент Владимир Зеленский, а его презентация состоится 2 марта в 15:00.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный телеканал для неподконтрольных территорий должен был начать вещание в феврале, а возглавить его должна была бывший редактор "24 канала" Елена Трибушная. Впрочем, позже обстоятельства поменялись, Трибушная вышла из проекта, а сроки запуска отодвинули на более позднее время.

"Страна" разбиралась, что известно о новом госканале для Донбасса и зачем он создается.