Лидер группы "Океан Эльзы", народный депутат и парламентской фракции "Голос" Святослав Вакарчук получал гонорары за концертные выступления от швейцарской компании Amber Production, которой руководит гражданка России Юлия Актанка.

Об этом заявил юрист Андрей Портнов на своем официальном сайте.

"Вакарчук подал отчет в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) и указал, что получил от швейцарской компании, которая нанимала его на эти концерты 12 млн 900 тыс. гривен. Я решил проверить, что это за швейцарская компания.

Оказалось что, швейцарская компания Amber Production, которой руководит гражданка Российской Федерации Юлия Актанка, была зарегистрирована в октябре 2016 года. Но как-то так получилось, что Вакарчука она (компания) наняла на концерты в мае 2016 года, за полгода до создания самой компании", - заявил Портнов.

Компания Amber Production была создана 7 октября 2016 года. Однако еще до этого она ухитрялась организовывать выступления Вакарчука и музыкальной группы "Океан Эльзы". Например такие концерты, как 1 июня 2016 года - в Ереване (Армения), 10 сентября 2016 года - в Кишиневе (Молдова), 3 сентября 2016 года - в Баку (Азербайджан), прошли еще до образования компании.

Уточняется, что председатель правления компания Amber Production Юлия Актанка проживала, получала образование и работала в Российской Федерации. В 1991 году она закончила юридический факультет Воронежского государственного университета, более 15 лет работала в качестве юриста в Российской Федерации, представляя банки, коммерческие ообщества, участовала в международных проектах развития. В 2007 году переехала в Германию, где работала юристконсультом в международных компанияхи проектах.

17 февраля Портнов усомнился в правдивости информации касающейся уплаты налогов Вакарчуком. Также юрист призвал правоохранительные и фискальные органы тщательно изучить причины уплаты налогов за четырехлетнюю концертную деятельность артиста лишь в 2020 году.

Ранее "Страна" писала о том, что на фоне падения рейтинга и слухов об уходе Вакарчука из Рады, в "Голосе" решили презентовать план по возврату Донбасса и Крыма.

Также мы сообщали, что Вакарчук заявил, что не знает, сколько ему заплатили за корпоратив в Минске.