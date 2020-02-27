В Черкасской области преступники воровали груз из фур прямо на ходу, однако их поймала полиция. Злоумышленниками оказались жители соседнего региона. Один из них находился в розыске за совершение тяжкого преступления.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

Преступник обворовывает фуру под Черкассами. Фото: vikka.ua

Ночью в четверг, 27 февраля, стало известно о задержании группировки, в которую входили три человека - две девушки и мужчина. Их деятельность заключалась в краже груза из фур на ходу. Правоохранители утверждают, что преступники использовали быстрый автомобиль и руководствовались в своих действиях четким алгоритмом.

Преступник, обворовывавший с напарницами фуры под Черкассами. Фото: Патрульная полиция

Так, одна из женщин управляла автомобилем и держала дистанцию ​​между фурой и легковушкой. Мужчина, во время движения, проникал в прицеп грузовика и выбрасывал товар на дорогу. И в итоге женщины ехали следом и собирали товар в свой автомобиль

При задержании полицейские обнаружили не только похищенный из грузовика товар, но и охотничье ружье и патроны к нему.

Товар, который украли воры из фуры под Черкассами. Фото: Патрульная полиция

"По данному факту Уманским районным отделением полиции открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", - сообщили в полиции.

Скриншот: Нацполиция Украины в Фейсбук

Напомним, что прошлым летом у киевлянина угнали автомобиль Mazda 6, а спустя время за ее рулем обнаружили сотрудников Харьковской полиции.

Также мы писали о том, что высокому уровню автопреступности в Украине способствует и отстутствие контроля за номерными знаками. Так, в стране сотни тысяч авто ездят с двойными номерами.