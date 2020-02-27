Жителя английского города Плимут прозвали "самым удачливым человеком" после того, как он десять раз смог избежать смерти.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, с самого детства 37-летний Уэс Грант попадает в различные опасные ситуации. Однажды он перелетел через руль велосипеда, упав на автомобильную дорогу.

В 16-летнем возрасте он настолько сильно обжег ноги, что ему пришлось заново учиться ходить. А спустя год пережил серьезный ожог лица. Мужчину ранил шестигранным ключом угонщик машин, чудом не задев легкие. Также в него стреляли преступники.

В 2006 году Грант отправился служить, дважды попадая под обстрелы в Афганистане. Во время службы в королевской морской пехоте тромб привел к сердечному приступу и временной слепоте. Врачи оценивали шанс выживания пациента в 50 процентов.

Фото: dailymail.co.uk

Затем Грант работал инструктором на аэродроме и чуть не погиб, порвав две силовые стропы, находясь в воздухе. Попав в службу защиты мужчина несколько раз был серьезно ранен. Сейчас Грант работает в охране высокопоставленных персон и даже членов королевской семьи.

Напомним, в Днепропетровской области водитель маршрутки чудом избежал смертельной аварии.

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