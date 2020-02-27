С сегодняшнего дня, 27 февраля, Израиль запретил въезд в страну иностранцев из Италии, где стремительно распространяется коронавирус.

Об этом со ссылкой на израильские СМИ пишет "Интерфакс".

Запрет на въезд граждан других государств из Италии планировали ввести с воскресенья, 1 марта, однако ограничительные меры заработали раньше - с 27 февраля. Причиной стало то, что у израильтянина, вернувшегося из Милана в Тель-Авив 23 февраля, выявили заражение коронавирусом. Его поместили в изолятор в Рамат-Гане, однако до выявления вируса этот человек четыре дня свободно перемещался по стране, и не исключается, что он мог заразить других людей.

Кроме того, Минздрав Израиля заявил, что все прибывшие в Израиль тем же рейсом, что и заразившийся человек, должны оставаться на карантине 14 дней, начиная с даты прибытия из Италии.

Кроме того, местный авиаперевозчик El Al приостановил не только перелеты в Италию, но и в Таиланд, а запуск прямого рейса в Токио отложен с 11 марта до апреля. Рейсы в Пекин и Гонконг приостановлены до мая.

Напомним, "Страна" писала о том, что в ВОЗ допустили превращение эпидемии коронавируса в пандемию.