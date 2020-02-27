Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталья Королевская во Львове в знак протеста против провокаций, организованных радикалами, покинула выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики.

Об этом пишет на сайте политсилы.

Как сообщает львовские сайты, люди, представившиеся ветеранами АТО, зашли на заседание комитета и начали кричать на Королевскую, требуя, чтоб она заявила, что "Россия - агрессор", а затем начали требовать, чтоб она покинула заседание комитета.

"Сегодня во Львове, на выездном заседании комитета по социальной политике, мы рассматривали вопросы социальной защиты людей. Наша политическая сила выступает за возвращение мира в Украину и восстановление единства страны, но, к сожалению, есть силы, которым выгоден более глубокий раскол - они, руками своих псевдопатриотов, делают все для того, чтобы раскалывать Украину. В знак протеста против таких политических провокаций, я приняла решение покинуть заседание комитета по соцполитике и провела встречу с представителями общественных организаций", - заявила Наталья Королевская.

Ранее "Страна" писала о том, что Королевская подала в суд на Реву за слова о "мразях в "ЛДНР".

Также мы сообщали, что по мнению Королевской, говорящие в кулуарах Рады по-русски нардепы не имеют права запрещать русский язык детям.