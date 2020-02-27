В этом месяце 21% граждан Украины указали, что тратят на оплату коммунальных услуг больше половины дохода семьи. В 2015-м году данный показатель был в три раза меньше - 6%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Как сообщается, с 2019 года доля выросла с 14% в ноябре и 16% декабря.

Число украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями ноябре и декабре: 42% в феврале и 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно.

Еще большая разница по этому показателю с исследованием 2015-го года: тогда менее трети дохода тратили на услуги ЖКХ 66% опрошенных, теперь - только 42%. 46% украинцев считают, что оплата комуслуг за год увеличилось.

Скриншот: kiis.com.ua

Напомним, жительница многоэтажки в Киеве получила платежку за отопление за январь 2020 года на сумму почти 53 тысячи гривен.

Также "Страна" писала, что в Офисе президента посоветовали украинцам не открывать окна, чтобы меньше платить за коммуналку.