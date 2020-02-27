Четыре украинца на борту закрытого на карантин круизного лайнера Diamond Princess были заражены коронавирусной инфекцией. На данный момент состояние их здоровья удовлетворительное, пострадавшие были доставлены в одну из больниц Токио.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, передает издание "Гордон".

"По состоянию на 26.02.2020 уже 4 граждан Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, были госпитализированы в медицинские учреждения г. Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное. Консулом поддерживается связь с госпитализированными украинцами", - говорится в МИД.

Ранее было известно о двух заболевших украинцах, которых госпитализировали в Японии еще 10 февраля.

Украинские дипломаты отметили, что остальные украинцы все еще находятся на борту Diamond Princess. В ведомстве заявили, что в данный момент на борту проводятся тесты, по результатам которых пассажиров могут госпитализировать в местные медучереждения или оставить на карантин на лайнере.

Пресс-служба министерства отметила, что 24 из 25 украинцев, которые находятся на борту круизного судна, захотели остаться на карантин в Японии.

"Посольство Украины в Японии находится на связи с гражданами Украины, которполучатые находятся на борту лайнера и больницах, и поддерживает постоянный контакт со всеми причастными службами с целью, в частности, решение возможных проблемных вопросов у наших соотечественников", - заявили в МИД.

Также мы писали о том, что в Комитете по вопросам здоровья нации заявили, что двое украинцев, которые заразились коронавирусом на борту Diamond Princess, уже выздоровели.

Напомним, что первые 500 пассажиров уже выписали из карантина на лайнере.