Четыре украинца заразились коронавирусом на борту Diamond Princess. Фото: Flickr

Четыре украинца на борту закрытого на карантин круизного лайнера Diamond Princess были заражены коронавирусной инфекцией. На данный момент состояние их здоровья удовлетворительное, пострадавшие были доставлены в одну из больниц Токио.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, передает издание "Гордон".

"По состоянию на 26.02.2020 уже 4 граждан Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, были госпитализированы в медицинские учреждения г. Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное. Консулом поддерживается связь с госпитализированными украинцами", - говорится в МИД.

Ранее было известно о двух заболевших украинцах, которых госпитализировали в Японии еще 10 февраля.

Украинские дипломаты отметили, что остальные украинцы все еще находятся на борту Diamond Princess. В ведомстве заявили, что в данный момент на борту проводятся тесты, по результатам которых пассажиров могут госпитализировать в местные медучереждения или оставить на карантин на лайнере. 

Пресс-служба министерства отметила, что 24 из 25 украинцев, которые находятся на борту круизного судна, захотели остаться на карантин в Японии

"Посольство Украины в Японии находится на связи с гражданами Украины, которполучатые находятся на борту лайнера и больницах, и поддерживает постоянный контакт со всеми причастными службами с целью, в частности, решение возможных проблемных вопросов у наших соотечественников", - заявили в МИД.

Также мы писали о том, что в Комитете по вопросам здоровья нации заявили, что двое украинцев, которые заразились коронавирусом на борту Diamond Princess, уже выздоровели.

Напомним, что первые 500 пассажиров уже выписали из карантина на лайнере.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться