Шагающий по миру смертельно опасный китайский коронавирус может перерасти в пандемию, но Всемирная организация здравоохранения готова помогать всем странам в борьбе с ним. Об этом заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом, передает РИА "Новости".

По словам главы ВОЗ, на сегодняшний день количество зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 3470 человек. Летальный исход зафиксирован в 54 случаях. Также Тедрос Адханом выразил обеспокоенность реальными масштабами распространения коронавируса в Иране, которые могут оказаться гораздо шире официально озвученных.

Напомним, в Иране коронавирус выявили у в Иране коронавирус подхватила вице-президент по делам женщин и семьи Масумех Эбтекар.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" оборудовала украинские вокзалы для изоляции больных коронавирусом.