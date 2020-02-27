Польские власти опровергли сообщения СМИ о госпитализации зараженной коронавирусом пациентки, которая приехала из Таиланда.

Об этом в четверг, 27 февраля, заявил представитель службы здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, передает Wpolityce.

Как он сообщил, в стране есть 47 человек с подозрением на коронавирус, но подтверждения пока нет. Отмечается, что девушке стало плохо еще в Таиланде. У нее была сильная одышка, она принимала антибиотики.

Ранее первый случай коронавируса официально подтвердили в другой соседней с Украиной стране - Румынии. Как писала "Страна", в последние дни количество новых заражений в мире превысило их число в Китае.

Кроме того, в течение недели первые случаи коронавируса зафиксировали в 20 странах.