В Польше опровергли сообщения о появлении коронавируса в стране
Польские власти опровергли сообщения СМИ о госпитализации зараженной коронавирусом пациентки, которая приехала из Таиланда.
Об этом в четверг, 27 февраля, заявил представитель службы здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, передает Wpolityce.
Как он сообщил, в стране есть 47 человек с подозрением на коронавирус, но подтверждения пока нет. Отмечается, что девушке стало плохо еще в Таиланде. У нее была сильная одышка, она принимала антибиотики.
Ранее первый случай коронавируса официально подтвердили в другой соседней с Украиной стране - Румынии. Как писала "Страна", в последние дни количество новых заражений в мире превысило их число в Китае.
Кроме того, в течение недели первые случаи коронавируса зафиксировали в 20 странах.