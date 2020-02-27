19 украинских железнодорожных вокзалов по всей стране уже обустроены специальным оборудованием для изоляции заразившихся коронавирусом пассажиров. "Укрзализныця" также разработала план для профилактики распространения эпидемии в стране.

Об этом в четверг, 27 февраля, заявили представители пресс-службы компании "Укрзализныця".

"Со следующей недели по всей Украине начнутся тренинги для работников "Укрзализныци", на которых будет отработан алгоритм действий в случае обнаружения в поездах и на вокзалах больных с симптомами, характерными для 2019-nCoV", - говорится в сообщении.

В компании также отчитались, что на пути курсирования поездов проводится скрининг температуры тела пассажиров. Также, на 19 вокзалах было установлено специальное противоэпидемическое оборудование для изоляции инфицированных коронавирусом.

"Такие пункты размещены на вокзалах станций Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Казатин, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Тараса Шевченко", - сообщили в "Укрзализныци".

Дополнительно, на вокзалах станций Запорожье-1, Ривне, Тернополь, Фастов, Белая Церковь были оборудованы пространства для изоляции зараженных пассажиров.

Стоит отметить, что компания уже закупила 10 тыс. респираторов, 25 тыс. осмотровых печаток и более 1 тыс. защитных очков. Также планируется приобрести антисептик для рук, дезинфекционные средства и защитные халаты.

Скриншот: Укрзализныця в Фейсбук

Напомним, что украинские власти приняли решение о введении дополнительных мер контроля на границе с т.н. "ДНР" и "ЛНР" в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, в зоне пересечения теперь будет проводиться скрининг температуры тела пассажиров.

Также мы писали о том, что в польском городе Лодзь, где проживает 80 тысяч украинцев, зафиксирован случай коронавируса.