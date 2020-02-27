Рейтинг главы Кабмина по-прежнему удерживается на очень низком уровне: всего 8% украинцев позитивно оценивают премьер-министра Украины Алексея Гончарука, а вот отправить его вместе с правительством в отставку готовы 44% жителей страны (не поддерживают отставку всего 37%).

Об этом свидетельствует данные социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, 21-25 февраля социологи опросили 1500 респондентов старше 18 лет, проживающих в разных регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Оказалось, что к позитивно к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку относятся всего 8% украинцев, а об отрицательном к нему отношении заявили - 33%. При этом в декабре прошлого года 12% респондентов говорили о хорошем отношении к премьеру, 22% - о негативном. А в сентябре это было 17% и 9% соответственно.

Скриншот: kiis.com.ua

При этом оценка действий Кабинета министров по сравнению с декабрем также ухудшилась. Число тех, кто положительно ее воспринимает уменьшилось с 35% до 21%; тех, кто не одобряет, увеличилось с 46% до 66%, хотя в октябре еще было 27%.

Скриншот: kiis.com.ua

Любопытно, что большинство опрошенных (44%) полагает, что надо отправить в отставку действующий состав Кабинета министров и Алексея Гончарука и всего 37% считают, что правительство и премьер должны еще поработать.

Скриншот: kiis.com.ua

Напомним, "Страна" писала о том, что в феврале рейтинг одобрения президента Зеленского упал с 77% до 47%.

Кроме того, сообщалось, что лидер "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко занял второе после Зеленского место среди политиков по уровню позитивного отношения украинцев.

"Страна" подробно анализировала, как и почему валятся рейтинги власти, а отношение украинцев к президенту ухудшается.