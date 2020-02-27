В Иране инфицированной коронавирусом оказалась вице-президент по делам женщин и семьи Масумех Эбтекар. Об этом сообщает агентство IRNA.

Уточняется, что вице-президент из-за плохого самочувствия прошла тест на коронавирус и он оказался положительным.

59-летняя Масумех Эбтекар занимает свою должность с 2013 года (а до этого еще 8 лет: с 1997 по 2005).

Как заявил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур, число погибших от коронавируса в Иране возросло до 26 человек и выявлены 245 случаев заражения болезнью.

Ранее "Страна" писала о том, что замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом.

Также мы сообщали, что из Ирана в Пакистан прилетел зараженный коронавирусом пассажир.