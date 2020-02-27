На днях в Киеве заметили таксиста очень похожего на экс-депутата "Народного фронта" Михаила Гаврилюка. Позже сам бывший парламентарий подтвердил, что из кресла в Верховной Раде пересел за руль такси.

Собрали подробности истории о том, как активист Майдана стал депутатом, а потом таксистом.

Как Гаврилюк стал таксистом

Депутата восьмого созыва Верховной Рады Михаила Гаврилюка за рулем такси Bolt заметила соосновательница компании "The Garden Bakery" Алла Желизняк.

"Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, когда выходила из авто. Зовут Михаил. Скажите, что я ошибаюсь. В живую еще больше похож" - написала она.

Позже Алла Желизняк добавила, что услуга была оказана идеально: водитель говорил на украинском, ехал вежливо.

Не все поверили, что таксистом оказался действительно Гаврилюк, но на следующий день он сам подтвердил эту информацию.

"Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому", - сообщил Гаврилюк "КП в Украине".

Но как депутат дошел до такой жизни?

С Майдана в Раду

Гаврилюк стал известен после Евромайдана, куда приехал из своего села Яровка в Черновицкой области. В январе 2014 года бойцы спецотделения внутренних войск на морозе раздели Гаврилюка, пинали его, заставляли позировать с гуцульским топориком и снимали это на видео. После этого раздетого Гаврилюка погрузили в милицейский микроавтобус.

По делу были осуждены шесть милиционеров. Обвиняемые полностью признали вину, а Гаврилюк не настаивал на назначении им сурового наказания. Ни один из обидчиков участника казацкой сотни самообороны на Майдане не получил реальный срок.

Сам Михаил Гаврилюк стал одним из символов протеста и зашел в Раду 8 созыва в составе "Народного фронта". В одном из интервью он заявил, что имеющийся у него опыт работы прорабом поможет ему организовать деятельность в Верховной Раде.

В село, где осталась его гражданская жен и сын он не вернулся. За время депутатства женился на 22-летней уроженке Коломыи Ярине Хемий, с которой познакомился на Майдане. У него родилась дочь. Он впервые съездил на море заграницу. По крайней мере так писала в Facebook его беременная супруга.

Михаил Гаврилюк в Болгарии. Фото: Facebook

Также за время депутатской каденции он выплатил ипотеку за однокомнатную квартиру в Черновцах, которая "висела" 11 лет. По крайней мере, ипотечный кредит пропал из его декларации.

На досрочных парламентских выборах 2019 года Гаврилюк попытался пройти на второй депутатский срок, баллотируясь по мажоритарному округу в Киевской области. Но не прошел - за него проголосовало всего 512 человек (0,56%). После проигрыша он шутил, что станет "диванным критиком".

Михаил Гаврилюк является руководителем общественной организации "Козацька звитяга", которая арендует офис на киевских Липках за сумму, в восемь раз превышающую официально задекларированные доходы Гаврилюка.

Домик в деревне

Никаким бизнесом бывший депутат от "Народного фронта" не занимается, но периодически прирастает то новой машиной, то особняком в живописной местности Карпат, у водопада.

В 2018 году у Гаврилюка нашли автомобиль, на котором он ездил в Раду. Оказывается, это был "Мерседес", который предназначен для АТО и зарегистрирован на волонтерскую организацию. Но ездил на нем почему-то "казак".

В январе 2020 года выяснилось, что уже экс-нардеп строит в Карпатах усадьбу площадью 550 кв м. Она стоит в живописном месте у озера и водопада.

Дом в Ивано-Франковской области. Фото: tk.media

В декларации Гаврилюка дом не указан. Но в селе все знают, что это "дом Гаврилюков". А строят его родственники жены Михаила. Депутат и сам признался, что особняк заполучил благодаря удачной женитьбе.

Правда, судя по таксованию в Киеве - все свои материальные проблемы Гаврилюк не закрыл ни после свадьбы, ни во время парламентской каденции. И этим он в лучшую сторону отличается от многих нардепов-коллег.

Если, конечно, езда на Bolt - это не какой-то головоломный пиар-ход самого казака.