Лишь 15% граждан Украины поддержали бы инициативу введения рынка земли на референдуме. Против выступило бы 62% украинцев.

Об этом гласят данные опроса, организованного Киевским международным институтом социологии.

В четверг, 27 февраля, социологи поделились данными свежего исследования, во время которого было исследовано отношение украинцев к закону о продаже земли. Так, если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения происходил в ближайшее воскресенье, 15% украинцев проголосовали бы на референдуме "за", 62% - "против", еще 18% не принимали бы участия в голосовании.

Пресс-служба института отмечает, что с ноября 2019 - по февраль 2020 года, доля сторонников продажи земли только снижалась: 22% в ноябре, 19% - в декабре, 15% - в феврале.

Скриншот: Результаты опроса КМИС

В свою очередь в "Слуге народа" заявили, что поправки к законопроекту о рынке земли будут рассматриваться Радой еще несколько месяцев.

Также мы писали о том, что рейтинг позитивной оценки действий президента Зеленского значительно упал - до 47%.