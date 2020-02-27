Мужчина, который вчера облил себя бензином и поджог по зданием Офиса президента в Киеве, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил начальник по хирургической части больницы №2, передает "112 Украина".

"В тяжелом. В таком же, как и сейчас, ничего особо не изменилось в его состоянии", - сказал врач.

По словам врача, мужчина получил ожоги тела, конечностей и головы. Его лечение займет около двух месяцев. Жизни мужчины ничего не угрожает.

Напомним, вчера под стенами Офиса президента мужчина облил себя жидкостью и поджег, потому что хотел обратить внимание к своей проблеме. В течение долгого времени он не может осуществить распаивание земельного участка в Сумской области, а власть на это не реагирует.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, почему житель Сумской области поджег себя под офисом Зеленского.

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