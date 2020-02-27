Президент Украины Владимир Зеленский и лидер "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко являются лидерами среди украинских политиков по позитивному отношению к ним украинцев. И если рейтинг главы государства стремительно падает, начиная с октября прошлого года, то к сопредседателю "Оппоплатформы" украинцы относятся стабильно.

Об этом свидетельствует данные социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, 21-25 февраля социологи опросили 1500 респондентов старше 18 лет, проживающих в разных регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Оказалось, что к президенту Зеленскому позитивно относятся 47% украинцев, еще 24% отметили свое негативное к нему отношение. На втором месте оказался лидер партии "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко. По состоянию на февраль 2020 году положительно к нему относятся 23% опрошенных, отрицательно - 31% (в декабре прошлого года было 25% и 33%).

К председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктору Медведчуку положительно относятся 16% участников исследования, отрицательно - 45% (было 15% и 46%); к его коллеге Вадиму Рабиновичу положительно относятся 14%, отрицательно - 41% (было 13% и 43%).

К лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку положительно относятся 16% опрошенных, отрицательно - 36% (в декабре было 22% и 33% соответственно), к лидеру партии "Европейская солидарность", экс-президенту Украины Петру Порошенко – 14% положительно и 61% отрицательно (было 13% и 65%).

В феврале украинцы стали хуже относиться к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову: 21% опрошенных заявил, что относится к нему положительно (в декабре - 24%); 16% респондентов отметили отрицательное отношение к спикеру парламента (в декабре 11%).

Скриншот: kiis.com.ua

Напомним, "Страна" писала, что, по данным КМИС, рейтинг одобрения Зеленского упал с 77% до 43%. Кроме того, по состоянию на февраль всего 47% украинцев позитивно относятся к президенту Украины, это на 25% меньше, чем в сентябре.

Мы анализировали, почему доверие к Зеленскому падает, а негатив к "Слуге народа" и правительству Гончарука стремительно растет.