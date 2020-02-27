В Днепре автомобиль BMW на скорости протаранил колонну военных машин. ДТП произошло на Запорожском шоссе в среду, 26 февраля, и попало на видео. На нем можно рассмотреть, что автомобиль сопровождения колонны перекрыл движение, чтобы военная техника смогла выехать на Запорожское шоссе.

Водитель BMW проигнорировал маневры колонны военных автомобилей и на полном ходу врезался сначала в КАмАЗ, а затем и в легковую машину сопровождения.

На месте аварии работали полицейские. По данным издания "Днепр оперативный", 24 летний водитель BMW был в состоянии алкогольного опьянения. Всех участников ДТП доставили в больницу для прохождения теста на алкогольное опьянение. Пострадавших в инциденте нет.

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