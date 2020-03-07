8 марта 2020 в Украине - открытки и поздравления
8 марта 2020 в Украине - открытки и поздравления

В воскресенье, 8 марта, отмечают Международный женский день. В Украине он стал праздником весны и женщин, когда близким, коллегам и любимым дарят цветы и сладости. Собрали открытки, картинки и поздравления с наступающим 8 марта в стихах и прозе.

Открытки и поздравления

Перевернутая восьмерка - символ бесконечности. В этот праздник желаю безграничного счастья, долгой жизни, вечного успеха в семье и на работе. 

гиф з 8 березня

Пусть 8 марта исполняет самые заветные мечты,

Всем женщинам сегодня пожелаем мира, счастья, красоты.

открытка с 8 марта

Пусть в небе ярко светит солнце, пусть будут подарки, комплименты и слова восхищения в этот день. С наступающим праздником!

поздравления с 8 марта

Желаем много теплых слов! - 8 марта пусть цветет любовь.

листівки з 8 березня

Быть женщиной так непросто: хлопотать по дому, заботиться обо всех, согревать окружающих улыбкой и при этом оставаться прекрасной и любимой. С 8 марта!

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поздравление с 8 марта

Весна пришла, пусть сегодня без остановки звучат комплименты и поздравления. Самую любимую и красивую пусть коснется сама весна. 

с 8 марта поздравления

8 марта солнце в неба улыбается - пусть все исполнится, и все сбывается. 

с 8 марта поздравление

Мамо, моя мила і кохана, найрідніша, вітаю зі святом весни - 8 березня! Ти мій найцінніший скарб, для мене немає нічого на світі дорожче, ніж твоє материнське тепло і любляче серце.

листівка з 8 березня

З 8 березня вітаю, нехай в житті буде любов, мир і злагода. 
Від щирого серця тобі за все в житті дякую.

с 8 марта

Пусть в душе будет весна, на плечах - обновка, много цветов, улыбок и тепла, а на бутерброде - икорка!

с праздником весны

Сьогодні день любові, посмішок і квітів. Нехай свято 8 березня буде радісним, немов створеним для теплих слів, добрих побажань і привітань!

з 8 березня гіф

Нехай сьогодні всі милуються тобою - такою ніжною, чарівною, красивою. Вітаю від душі тебе з весною. І бажаю бути завжди щасливою!

с наступающим 8 марта

Муж на кухне с благим матом,
Режет яйца для салата,
Кот голодный зло глядит, 
Из духовки дым валит.

Жена в постели кофе пьет 
Монатик песни ей поет,
Угадайте, что за дата?
С наступающим, девчата! 

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Тосты с 8 марта

Женский день невозможно представить без праздничного стола и тостов.

***

Красотки, предлагаю выпить

Чтоб мы всегда-всегда цвели

Чтоб не ревели, не страдали

Чтобы у ног - все мужики!

***

Чтоб нам не повторять чужих ошибок, любви, удачи и улыбок! 

***

Настроение женщины переменчиво словно погода. Пусть оно меняется только от хорошего к еще более приподнятому, от веселого - к радостному, от веселого - к счастливому. С 8 Марта!

***

Хочу поднять тост в чудесный праздник 8 марта: за самых лучших женщин. Оставайтесь всегда такими же молодыми, улыбчивыми, добрыми. 

***

Желаю чтобы приходили деньги, и не было от них спасения! Любви, здоровья, теплоты, пусть исполняются заветные мечты!

***

За женщин дорогих сегодня пьем,
Мы, мужики, без красоты не проживем

***

Предлагаю поднять бокал за то, чтобы праздничное настроение, комплименты и улыбки не заканчивались после 8 марта. Пусть жизнь будет яркой, здоровье крепким, а события жизни запоминающимися!

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