Бывший народный депутат Верховной Рады и участник Евромайдана Михаил Гаврилюк на данный момент работает таксистом в Киеве и очень этому рад.

Об этом активист заявил в комментарии изданию "КП в Украине".

"Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому", - сказал Гаврилюк.

Скриншот: Анна Желизняк в Facebook

Стоит отметить, что в среду, 26 февраля, пользовательница Facebook рассказала о том, что воспользовалась услугой такси Bolt, водителем которого был мужчина, похожий на Михаила Гаврилюка.

Напомним, что на предыдущее место работы известны "казак" избраться не смог. Так, на выборах в парламент по 95 округу (Ирпень, Киевская область) Гаврилюк набрал мизерные 0,56% - за него проголосовали всего 512 человек.

Также ранее в этом году "Страна" разбирала причины, по которым символ Майдана разбогател. В частности, Гаврилюк стал владельцем большого дома в Карпатах.