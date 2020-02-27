Общая сумма налогов и сборов, которые были получены бюджетом Украины от группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард", владельцем которых является Олег Бахматюк, за три года составила 7,722 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе агрохолдинга.

Как отмечается, в течении 2017-2019 годов Группа компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" уплатила в бюджет страны 7,722 млрд грн. Из них в государственный бюджет направлено 3,9 млрд грн (НДС - 2,1 млрд, налог на прибыль - 31,4 млн, единый социальный взнос - 1,5 млрд, военный сбор - 234 млн). В местные бюджеты уплачено 3,65 млрд грн (налог на доходы физических лиц - 2,4 млрд, единый налог (4 группа) - 449 млн, налог на землю и за аренду земли - 779 млн). Других налогов и сборов выплачено 167 млн грн. Кроме того, компания отмечает, что обеспечивает достойной работой около 27 тыс украинских и генерирует около 1% ВВП Украины.

Также в компании отметили, что за три года получили от государства дотации на сумму 449 млн грн, из них последние два года дотации компанией получались только на содержание коров и молодняка крупного рогатого скота. Эта отрасль традиционно является дотационной и в странах Евросоюза. В 2019 году сумма полученных группой компаний дотаций составляла лишь 12 млн грн из распределенных государством между аграриями 4 млрд грн.

Фото: ulf.com.ua

Группа компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" - один из крупнейших агрохолдингов страны по размерам земельного банка.

В 2019 году владельцу группы компаний Олегу Бахматюку НАБУ объявило подозрение. Сам Бахматюк связал это с личной местью со стороны главы НАБУ Артема Сытника.

Ранее сообщалось, что Бахматюк обвинил НАБУ в занижении цены продажи активов VAB банка в 32 раза. Также мы писали, что о его заявлении, что больше всего интерес к скупке украинской земли у американцев.