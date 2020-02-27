В Жмеринке Винницкой области радикалы в масках пытались сорвать сессию Жмеринского горсовета. В результате пострадало восемь полицейских и четверо нападавших.

Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции Винницкой области.

В зал, где проходила сессия, нападавших не допустили полицейские. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, а также повредили входную дверь и мебель в помещении горсовета, разбили окна. Из видео очевидцев видно,что полиции пришлось применить водометы. В итоге 20 человек задержали.

Фото: vn.npu.gov.ua

Стоит отметить, что у некоторых задержанных были телесные повреждения.

Видео: youtube.com

Агентство "Укринформ" сообщает, что после завершения инцидента, в Жмеринском городском совете сессия продолжила свою работу. Источник агентства в горсовете предположил, что попытка неизвестных ворваться в сессионный зал связана с рассмотрением депутатами вопроса о лишении полномочий и.о. городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака и, вероятно, организована его оппонентами.

Напомним, что возле утопающей в ямах Жмеринки сорвали рекламу Гройсмана о ремонте дорог.

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