Авиаперелеты президента Украины Владимира Зеленского за январь и февраль стоили бюджету 5,245 млн гривен. За эти деньги украинский лидер представлял страну в Швейцарии, Израиле, Италии, Германии и Польше.

Такие данные журналисты обнаружили на портале использования публичных средств, передает издание "Украинские Новости".

Так, в январе Государственное управление делами внесло заплатило государственному авиационному предприятию "Украина" за авиаперевозку Зеленского с делегацией на экономический форум в Швейцарии и на форум памяти Холокоста в Израиле по маршруту "Киев - Цюрих - Тель-Авив - Киев" 2 515 360 гривен.

Также известно, что для участия Зеленского в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше, из госбюджета было выделено 687 294 гривны.

Февральская авиаперевозка президента Украины к папе римскому в Ватикан стоила 993 877 гривен, а полет Зеленского в Мюнхен на конференцию по безопасности обошелся в 1 048 023 гривны.

Стоит отметить, что авиаперевозка является самой дорогой статьей расходов, предусмотренных для делового визита президента страны. Кроме перелета президент еще обеспечивается командировочными. Так, для посещения Швейцарии из госбюджета было выделено 495 тысяч гривен, а визит в Ватикан стоил 660 тысяч гривен.

Данные по визитам Израиль, Польшу и Германию в открытом доступе отсутствуют.

Напомним, что расходы на содержание Офиса президента и деятельность главы государства за 5 месяцев правления президента Зеленского составили 353 миллиона гривен, что на 27 млн дороже, чем содержание Администрации президента при Порошенко.

Также мы писали о том, что министр Кабмина заявил о планах по привязке премий президента Украины, премьер-министра и спикера Верховной Рады к росту ВВП.