После того, как Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина, защита бывшего генпрокурора Виктора Шокина считает необходимым предоставление ему государством охрану.

Об этом на пресс-конференции сообщил адвокат Шокина Александр Телешецкий, передают Украинские новости.

"Государство должно обеспечить его охраной... Нет сомнений, что опасность его здоровью и жизни существует", - сказал он. По его словам, Шокин был отравлен ртутью в Греции и находится постоянно под угрозой.

Напомним, что Шокин заявил, что его могли отравить ртутью в Украине и к этому причастен Байден.

Также мы писали о том, что Шокин снова подал в Верховный суд иск о восстановлении в должности генпрокурора.