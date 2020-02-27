Всего 47% украинцев позитивно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, это на 25% меньше, чем в сентябре и на 17% меньше, чем в декабре прошлого года.

Об этом свидетельствует данные социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, 21-25 февраля социологи опросили 1500 респондентов старше 18 лет, проживающих в разных регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Оказалось, что к Владимиру Зеленскому положительно относятся 47% украинцев, отрицательно - 24%. При этом, по сравнению с декабрьским опросом, доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13%, а доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 10%.

Скриншот: kiis.com.ua

Любопытно, что украинцы, по сравнению с декабрем, в феврале стали хуже оценивать деятельность президента Зеленского. Его работу одобрили 47% респондентов, не одобрили - 40% (в декабре 62% и 25% соответственно).

Скриншот: kiis.com.ua

Напомним, резкое падение рейтинга президента, Кабмина и Рады фиксируют и другие социологи.

"Страна" уже писала о том, что доверие к Зеленскому падает, негатив к "Слуге народа" вырос вчетверо, а к правительству Гончарука - втрое. Мы разбирались, почему и как так произошло.