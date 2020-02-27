Экс-министр экономики Словакии Павол Руско и предприниматель Мариан Кочнер признаны виновными в фальсификации финансовых документов и приговорены к лишению свободы сроком на 19 лет. Такой приговор был вынесен специализированным уголовным судом страны в четверг, 27 февраля, сообщает газета SME.

Также, по решению суда, Кочнер должен выплатить штраф в размере 10 000 евро. Но приговор пока не вступил в законную силу. Известно, что осужденные намерены его обжаловать, поскольку оба не признали свою вину. По словам их адвоката Марека Пара, его подзащитные воспринимают назначенное им наказание как произвольное, не вполне адекватное и несправедливое.

Стоит отметить, что предприниматель Мариан Кочнер проходит обвиняемым также по другому громкому делу - об убийстве журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты.

Также мы сообщали, что в Словакии бывший военный признался в резонансном убийстве журналиста-расследователя.