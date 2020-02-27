Американская поп-легенда Бритни Спирс начала подготовку к будущим выступлениям в рамках своего тура, однако похоже концерты придется отменить. Во время репетиции танца артистка сломала ногу.

Стоит отметить, что Бритни с юмором отнеслась к досадной травме и даже поделилась видео, на которое попал момент перелома.

Так, на записи видно, как Бритни танцует, и в конце записи отчетливо слышен резкий хруст. "Вы можете услышать, где я сломала ногу здесь. Извините, это очень громко", - написала артистка. Певица объяснила перелом отсутствием тренировок на протяжении уже полугода.

Напомним, что в апреле прошлого года Бритни прошла курс в психиатрическую лечебницу. Первый снимок артистки после реабилитации вызвал шок и волну обсуждений среди ее поклонников.

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