В Украине, по данным социологов, упало доверие к антикоррупционным структурам. Самой известной из них является Национальное антикоррупционное бюро.

Оно и другие ведомства - САП, Высший антикоррупционный суд и НАПК - были главной надеждой на искоренение коррупции в Украине. Причем курировались эти организации напрямую Западом. Что вселяло у многих осторожную уверенность в удачном результате.

Однако, то ли Запад просчитался, то ли не собирался реально побеждать коррупцию в Украине - но по истечении четырех лет работы новых ведомств стало понятно, что результата нет.

"Страна" разбиралась в провале всего антикоррупционного проекта, затеянного после Майдана.

Как относятся к антикоррупционерам

Уровень доверия украинцев к антикоррупционным органам, созданным после Майдана, находится на крайне низком уровне.

Это показал недавний опрос Центра Разумкова. По нему не доверяют НАБУ и НАПК 65% украинцев, антикоррупционной прокуратуре - 66%. И даже заработавшему только в сентябре Антикоррупционному суду не верят уже 64% опрошенных.

Данные центра Разумкова. Первые два столбца - показатели "Совсем не доверяю" и "Скорее не доверяю"

Примерно такие же показатели Центр Разумкова фиксировал ровно год назад - когда президентом был Петр Порошенко. С тех пор его сменил Владимир Зеленский, при котором заработало последнее звено антикоррупционной вертикали - специальный суд. Однако и это, как видим, не помогло.

По уровню недоверия с антикоррупционерами может соперничать только правительство, прокуратура и суды. При этому у других силовых ведомств - полиции, СБУ, Нацгвардии - рейтинги сейчас существенно выше.

Интересно, что два года назад негатива к тому же НАБУ было меньше. Согласно данным Центра Разумкова за 2018 год, число тех, кто недоволен работой ведомства Артема Сытника, составляло суммарно 55% - что тоже много, но на 10% меньше, чем сейчас.

Впрочем, само ведомство еще в 2017 году докладывало, что уровень доверия к нему неустанно растет. Ссылаясь на совместный опрос фонда "Демократические инициативы" и "Центра Разумкова", НАБУ сообщало, что "опережает другие правоохранительные органы государства".

То есть, по данным самого НАБУ, в апреле 2016 года (через полгода от начала работы ведомства) бюро доверяли почти 22% украинцев и уже через полтора года этот показатель дорос до 35%.

Если же посмотреть на данные 2020 года того же Разумкова, то доверяют антикоррупционным органам теперь так:

НАБУ - 16% (упало более, чем вдвое в сравнении с 2017 годом)

САП - 15% (округлено)

НАПК - 14%

ВАКС - 14,6%

Это крайне низкий уровень поддержки открытых с такой помпой ведомств. Что же с ними произошло?

Почему в Украине разлюбили борцов с коррупцией

НАБУ и САП - самые известные элементы антикоррупционной вертикали - полноценно заработали в декабре 2015 года. Как раз тогда закончилась эпопея формирования этих органов: конкурсы, визиты американских и европейских кураторов, присяги.

Детективов - то есть сыск и следствие - возглавил Артем Сытник, а прокуроров - Назар Холодницкий. Оба остаются на своих постах и сейчас.

Интересно, что пока ведомства формировались, в 2015 году за коррупционные преступления было осуждено меньше людей, чем в 2014-м.

То же самое было по рассмотренным в судах делам (это отдельная статистика, она не совпадает с числом осужденных лиц). По данным Минюста, с момента победы Майдана, марта 2014-го, и по июнь 2015-го суды рассмотрели почти две тысячи коррупционных дел. Тогда как при предыдущей "преступной" власти с марта 2012-го по июнь 2013-го - их было семь тысяч, подсчитали журналисты портала "Лига".

Причем по главной статье - за взятки - в те полтора года после Майдана были осуждены всего 19 человек. Из них - ни одного крупного чиновника.

Да и лишь 19% осужденных за взятку с марта 2014 по февраль 2016-го сели в тюрьму - такие данные приводила международная организация Transparensy International. Остальные отделались условкой и штрафами.

То есть изначально у Порошенко взяли более низкий темп - гораздо ниже, чем предшественники, которых принято обвинять в запредельной коррумпированности.

Тем больше ожиданий было от громогласно открываемых НАБУ и САП. Они, как уже говорилось, заработали под самый конец 2015 года.

Результаты антикоррупционной деятельности подвел в декабре 2017 года генпрокурор Юрий Луценко. За полтора года его работы получили приговор суда 815 коррупционеров, заявил шеф ГПУ.

То есть это был тот период, когда уже на полную силу работали структуры Сытника и Холодницого.

При этом далеко не все эти 815 случаев можно отнести на счет новых ведомств - антикоррупционные полномочия имела также и СБУ. И часть старых дел вела еще генпрокуратура.

Но все же - много это или мало?

В открытых источниках не так много коррупционной статистики по Украине. Но она есть. Специализированное юридическое издание "Закон и бизнес" сообщало, что в 2011 году только по статье 368 УК (взятка) были осуждены 767 лиц. Еще годом ранее - 774 человека.

Учитывая, что цифры Луценко - 815 приговоров - приведены за полтора года, разница очевидна: только за взятки при Януковиче в один год осуждали больше, чем при работающих НАБУ и САП за все коррупционные преступления (а там могли быть и менее значительные нарушения).

Это значит, что и дел в судах, и приговоров к 2017 году стало меньше, чем до Майдана. То есть по сути наказывать за коррупцию стали меньше. А денег тратить на борьбу с ней - больше, открыв сразу несколько новых инстанций со своим штатом чиновников.

Впрочем, цифры Луценко можно корректировать и в сторону увеличения: на 1 декабря 2017 года он вряд ли владел статистикой за весь год. Ее позже опубликовал глава Минюста Павел Петренко: по его данным, за коррупцию только в 2017 году сели в тюрьму 800 человек.

Но эти цифры также сопоставимы с тем, что было и раньше. Никакого прорыва по итогу двух лет работы антикоррупционные ведомства не предъявили.

В следующем - 2018 году - статистика была еще хуже. Осуждено за коррупционные преступления было 793 человека. Но из них только 6% сели в тюрьму.

Громкие дела и 0 приговоров

Правда, было много громких антикоррупционных дел в отношении людей при власти.

В отличие от домайданных времен "паковать" периодически начали VIP-чиновников или их отпрысков.

Громкие задержания от НАБУ пошли косяком: глава ГФС Роман Насиров, нардепы от БПП Борислав Розенблат и Максим Поляков, дело о "золотых рюкзаках" сына Арсена Авакова. Еще было подозрение нардепу-"фронтовику" Николаю Мартыненко, мэру Одессы Геннадию Труханову, министру транспорта Владимиру Омеляну и другим.

Но ни одно из этих начатых с большой помпой дел не закончилось посадкой и обвинительным приговором. А кое-какие дела даже не дошли до рассмотрения в суде по сути.

Эти претензии к НАБУ и САП начали выдвигать еще давно. Однако руководители ведомств отвечали, что они работают отлично, а вот суды мешают им, отпуская коррупционеров.

Правда, еще при Порошенко суды прошли несколько этапов реформирования. А уже с сентября в Украине работает специальный Антикоррупционный суд, которого так требовали антикоррупционеры и их западные партнеры. Но ничего не изменилось.

То есть стало очевидно, что дела против топ-чиновников если и возбуждались, то лишь по политическим мотивам, либо для пиара самих антикоррупционеров. И как только результаты, не связанные с правосудием, достигались, следствие и суд сворачивались.

О сращивании украинских антикоррупционных структур с властной вертикалью еще во времена Порошенко говорили даже симпатики НАБУ и САП.

Журналисты "Радио свобода" сообщали, что Артем Сытник ездит с ночными визитами в загородный дом президента Порошенко. А увольнения Назара Холодницкого открытым текстом требовало посольство США (считалось, что спецпрокурор ориентируется на вторую "башню" украинской власти - "Народный фронт" и главу МВД Арсена Авакова).

Скандалы добили репутацию

Отдельно репутацию антикоррупционных структур подтачивали скандалы.

Больше всего их было вокруг Артема Сытника, которого в итоге суд внес в реестр коррупционеров за роскошный отпуск, оплаченный из чужого кармана (об этом и других "зашкварах" главы НАБУ читайте здесь).

В итоге теперь Сытник - в двух шагах от снятия с должности: подписи за его отставку уже собрали в Раде. И не исключено, что приступят к этому вопросу после рассмотрения правок по земле.

Но пока что главное антикоррупционное ведомство в Украине возглавляет официально признанный коррупционер.

Не добавили кармы антикоррупционным ведомствам и внутренние раздоры: так, Сытник открыто копал под Холодницкого и даже прослушивал его кабинет через аквариум. А потом громко требовал его увольнения. Правда, несмотря на поддержку этого требования в посольстве США, у Порошенко отказались снимать Холодницкого. Удержался глава САП в своем кресле и после смены власти.

В итоге, через четыре года после своего запуска, антикоррупционные ведомства оказались в состоянии разбитого корыта: без единого получившего срок топ-чиновника или народного депутата. С массой имиджевых скандалов и невнятной статистикой результативности.

И вследствие всего этого - никуда не девшейся тотальной коррупцией, которую ощущает на себе почти каждый житель страны.