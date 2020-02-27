Украинские власти приняли решение о введении дополнительных мер контроля на границе с т.н. "ДНР" и "ЛНР" в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом сообщила 26 февраля по итогам заседания ТКГ в Минске пресс-секретарь полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

По ее словам, в ходе состоявшихся сегодня в Минске переговоров контактной группы было "начато обсуждение модальностей принятия решений относительно открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса".

Олифер отметила, что украинская сторона уже установила необходимые средства контроля за эпидемиологической безопасностью на своих КПП, о чем проинформировала в ходе встречи. Представители Украины также призвали "ДНР" и "ЛНР" предпринять аналогичные меры со своей стороны, сообщила она.

Фото: facebook.com

Отметим, что украинские пограничники уже начали мерить температуру (температурный скрининг) у пересекающих пункты пропуска на линии соприкосновения на востоке Украины. Как пишут Новости Донбасса, также пограничники интересуются самочувствием пересекающих линию соприкосновения, а "проверка много времени не занимает".

Напомним, что коронавирус у украинки из Италии не подтвержден.

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