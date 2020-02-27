В Украине для выявления коронавируса используют две отечественные тест-системы, соответственно, слухи об их закупке в РФ не соответствуют действительности.

Об этом в ходе брифинга 27 февраля сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

"У нас зарегистрированы две отечественные тест-системы", - ответил Ляшко на вопрос журналиста, который уточнил, не российские ли они.

На уточнение, о том, правда ли реагенты в этих тест-системах закупались в России и не тестировались на человеке, Ляшко ответи: "Я не могу знать, российские ли реагенты, я не замминистра, который отвечает за регистрацию".

Видео: Facebook/ УНН - Українські Національні Новини

Напомним, "Страна" в режиме онлайн следит за тем, как коронавирус распространяется по Европе и что в связи с этим происходит в Украине.