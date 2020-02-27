В Днепре водитель маршрутки подрался с пассажиром из-за разлитого в салоне пива. Инцидент попал на видео, которое быстро разлетелось по соцсетям.

По предварительным данным, пассажир разлил в салоне пиво, это возмутило водителя. Конфликт из салона перекочевал на улицу, где мужчины дали волю своим кулакам. На видео видно, что драчунов попыталась разнять стоящая на остановке девочки. Тем временем пассажиры маршрутки наблюдали за дракой и снимали ее на видео. В итоге драку остановил случайный прохожий.

После этого водитель вернулся в салон и маршрутка продолжила движение.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция остановила драку водителя и велосипедиста, которые не поделили дорогу в центре Киева.

Также мы сообщали, что после массовой драки в туристическом центре Львова пострадали два полицейских.