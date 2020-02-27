Еще одна оставшаяся в Ухане украинка Алина Аврамчук, которую не пропустили на самолет для эвакуации из-за высокой температуры, обратилась за помощью к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает Телеграм-канал Pavlovsky News.

По словам девушки, у нее нет симптомов коронавируса, что подтвердил тест. Однако у нее есть воспаление, поэтому ей срочно нужно вернутся домой.

"Я не могу обратится к медиками, потому что тут (в Китае - Ред.) врачам не до тебя", - рассказала девушка.

У девушки воспаление в области почек, это единственное, что могло повлиять на её температуру в аэропорту. Но из-за риска заражения, обратиться в больницу в Ухане для неё опасно. У Алины стабильная температура в районе 36,6 - 37,1, это допустимая температура для эвакуации.

"Мы не знаем, о нас вообще знают или нет. То, что нам говорят, что о нас знают, ещё не значит, что нас будут спасать", - заявила Алина. Посольство Украины не называет Алине даже примерных сроков возвращения.

В интервью она обратилась к президенту: "Уважаемый , Владимир Зеленский, мы очень хотим вернутся домой, и несмотря на то, что первый самолёт уже улетел, мы остались здесь и мы с нетерпением ждём Вашей помощи".

Видео: YouTube/Pavlovsky News

Как писала "Страна", ранее украинец Святослав Гарасюк, который остался в китайском городе Ухань, где бушует эпидемия коронавируса, также обратился за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Во время эвакуации его не выпустили на самолет из-за высокой температуры.

Напомним, что 20 февраля на родину вернулся самолет с 72 пассажирами, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, где буйствует смертельно опасный коронавирус. Людей, среди которых много иностранцев, повезли в полтавский городок Новые Санжары.

Также стало известно, что украинское посольство не разрешило украинке Анастасии Зинченко взять с собой собаку во время эвакуации из провинции Ухань, где произошла вспышка коронавируса. Девушка не бросила пса и осталась в Ухане.

Кроме того, на украинский самолет с эвакуируемыми из-за высокой температуры не пустили гражданку Казахстана.