В центре Харкова водитель BMW чуть не стал виновником ДТП - экстремал с большой скоростью проносился мимо других автомобилей и пешеходов. Ситуация с опасным вождением попала под контроль губернатора области.

Об этом рассказывает местный портал Vgorode.kh.

Вечером в среду, 26 февраля, очевидцы рассказали об инциденте который случился на площади Конституции - там автомобилист на BMW на большой скорости выехал со стороны Московского проспекта, после чего резко завернул на "встречку" и чуть не столкнулся с другой машиной.

Несмотря на то, что водитель находился на волосок от аварии, он продолжил демонстрировать примеры опасного вождения. Так, BMW еще некоторые время "дрифтовал" рядом с прохожими и припаркованными рядом машинами.

Опасное происшествие попало в поле внимания не только жителей города - глава ОГА Харьковской области Алексей Кучер заявил, что берет ситуацию под свой личный контроль и ждет реакцию от местной полиции.

Стоит отметить, что инцидент случился рядом с местом, где в 2017 году Зайцева и Дронов устроили ДТП, в результате которого погибли шесть человек.

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