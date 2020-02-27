Результатов лабораторных исследований анализов 26-летней украинки из Кремоны в Ломбардии (Италия), информация о заражении которой коронавирусом появилась накануне, еще нет, так что случай не является подтвержденным.

Об этом в ходе брифинга 27 февраля сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня самая большая проблема в Италии. Есть подозрение на случай коронавируса у украинки. Состояние здоровья у нее не критическое, угрозы жизни нет", - заявил Ляшко.

Так, результатов лабораторных исследований анализов украинки еще нет, соответственно, то, что она заражена коронавирусом, - лишь подозрение.

Кроме того, Виктор Лякшо снова напомнил, что МОЗ рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страны, где зафиксирована передача вируса внутри страны. Также вчера Минздрав договорился с Мининфраструктуры, что в стране появятся памятки о методах профилактики коронавируса.

"В целом система охраны здоровья готова диагностировать, лечить вирус. Коронавирус - гриппоподобная инфекция. У нас сейчас повышенная заболеваемость гриппом. Просим всех чаще мыть руки, проветривать квартиру, делать влажную уборку квартир, проходить вакцинацию, в том числе от других заболеваний, таких как дифтерия. Все это поможет", - заключил Ляшко.

Также он напомнил, что сегодня, 26 февраля, - восьмой день обсервации украинцев, которые приехали из Китая. Симптомов коронавируса у них нет, их температура не повышена.

Видео: Facebook/ УНН - Українські Національні Новини

Напомним, "Страна" следит за тем, как коронавирус стремительно распространяется по Европе.