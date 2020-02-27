Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко определил лауреатов премии 2020 года.

Об этом 27 февраля сообщает Общественное ТВ.

Список победителей в номинациях:

Номинация "Литература" (два победителя): Марианна Кияновская с книгой стихов "Бабий Яр. Голосами" и Тарас Прохасько со сборником эссе "Да, но...". Стихи Марианны Кияновской – своего рода монологи жертв трагедии в Бабьем Яру или ее свидетелей. В книге использованы, в частности, эскизы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко для проекта памятника жертвам Бабьего Яра. Сборник эссе "Да, но..."Тараса Прохасько стала книгой года-2019 BBC (номинация "Эссеистика"). В книге формируется тема важности чувств. Писатель с любовью и трепетом описывает Карпаты и Западную Украину. Номинация "Публицистика, журналистика": военная корреспондентка Евгения Подобная с книгой "Девушки срезают косы". Это воспоминания 25 женщин, принимавших участие в российско-украинской войне в составе Вооруженных сил Украины и добровольческих подразделений в 2014-2018 годах. Речь идет о боевых операциях разных лет в Луганской области и Донбассе, об освобождении украинских городов и сел, воспоминания о собратьях, местных жителей, военный быт, а также размышления о положении женщины в украинской армии в разные периоды войны. Рассказы дополнены фотографиями из зоны боевых действий. Номинация "Музыкальное искусство": этно-хаос группа "ДахаБраха" (Марко Галаневич, Нина Гаренецкая, Елена Цибульская, Ирина Коваленко) с альбомом "Путь" (2016). "Мы хотим посвятить его тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, тем, кто продолжает стоять на ее страже и тем, кто идет непростым путем свободного человека, не теряя надежды", – говорится в аннотации к альбому. Номинация "Визуальные искусства": художественный проект "Карусель" Александра Гляделова. Автор объединяет фотографии, сделанные в разное время и при разных обстоятельствах - в детских интернатах, местах лишения свободы, тюремных больницах, включительно с кадрами военной украинской реальности, в единое полотно (круг). Номинация "Театральное искусство": опера-реквием "Йов" ("Iyov") Влада Троицкого, Романа Грыгорива и Ильи Разумейко. "Йов" сочетает черты античной греческой драмы, барочной оперы, оратории, Реквиема и черты постмодерного театра. Музыка оперы сочетает минимализм и авангард, неоклассицизм и рок.

В этом году не будут вручать премию в номинации "Киноискусство", поскольку, по мнению членов комитета, представленные номинанты - фильм "Какофония Донбасса" Игоря Минаева и документальный фильм "Дом "Слово" Тараса Томенко не соответствуют по масштабу сути премии.

"Мы стараемся сделать премию такой, которая бы определяла перспективные тренды. Все нынешние лауреаты - энергетичные и современные, новаторские, соответствующие видению Тараса Шевченко как брендосоздающего фактора", – сказал Юрий Макаров.

Премию основали в 1961 году для награждения "за выдающиеся произведения литературы и искусства, публицистики и журналистики, которые являются вершинным духовным достоянием украинского народа, обогащают историческую память народа, его национальное сознание и самобытность".

Номминироваться могут произведения, которые авторы завершили и выпустили в течение 5 лет, однако не позднее за полгода до их выдвижения на соискание премии. Победителям присваивается звание лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, вручается диплом, почетный знак лауреата и денежная премия.

Мы писали о лауреатах Шевченковской премии-2019.

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