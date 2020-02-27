В Польше зафиксирован первый случай инфицирования смертельным коронавирусом COVID-19. Пострадавшей от эпидемии стала девушка, которая недавно вернулась из отдыха в Таиланде. Сейчас туристка госпитализирована в больнице польского города Лодзь.

Об этом в четверг, 27 февраля информирует издание Express Ilustrowany.

На данный момент заболевшая в Таиланде 25-летняя гражданка Польши начала лечение в одной из больниц Лодзя, где проведенный медработниками тест на коронавирус дал положительный результат. По информации журналистов, девушке стало плохо еще во время отдыха - она имела жалобы на сильную одышку.

Стоит отметить, что конкретно в польском Лодзе проживает огромное количество украинских заробитчан - там их насчитывается около 80 тысяч человек, что составляет шестую часть населения города.

Напомним, что сегодня стало известно о первой украинке, которая стала жертвой эпидемии коронавируса в Италии.

В свою очередь украинский МИД заявил об отсутствии планов на эвакуацию граждан Украины с Апеннинского полуострова.