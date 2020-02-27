В Шотландии парламент утвердил законопроект, в соответствии с которым женщинам будут бесплатно предоставлять тампоны и прокладки. Это первая страна в мире, в которой реализуют подобный проект.

Об этом сообщает Reuters.

Так, бесплатные средства женской гигиены будут доступны в специально отведенных местах, таких как общественные центры, молодежные клубы и аптеки. Ежегодно на них планируют тратить 24,1 млн фунтов (31,2 млн долларов).

В среду, 26 февраля, законопроект прошел первый этап рассмотрения, набрав в парламенте 112 голосов, при этом никто не голосовал против и один человек воздержался. Теперь на очереди второй этап, когда члены автономного шотландского парламента могут предлагать поправки.

Во время дебатов предложившая законопроект Моника Леннон заявила, что принятие этого закона станет "вехой для нормализации менструации в Шотландии и для того, чтобы послать реальный сигнал людям в этой стране о том, насколько серьезно парламент относится к гендерному равенству".

Член парламента Элисон Джонстон прокомментировала: "Почему в 2020 году туалетная бумага считается необходимостью, а продукты периода - нет? Финансовое наказание за естественную функцию тела не является справедливым".

Ранее, еще в 2018 году, Шотландия ввела бесплатные санитарные продукты в школах, колледжах и университетах. Также в стране планировали снизить налог на средства личной гигиены, но этому помешали правила Европейского союза.

Напомним, в Шотландии хотят провести референдум о независимости от Британии из-за Brexit.