В результате протестов на греческих островах Лесбос и Хиос в Эгейском море, которые проходят в последние дни из-за строительства лагерей для беженцев, пострадали более 60 человек.

Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По информации издания, более 50 пострадавших - сотрудники греческих сил безопасности.

Отмечается, что на Лесбосе более тысячи демонстрантов организовали протест на территории, выделенной под строительство нового лагеря для беженцев. По данным полиции, там протестующие забрасывали сотрудников полиции камнями.

На улицы Хиоса вышли более 2 тыс. протестующих. Местные СМИ опубликовали видео, на котором видно, как группа людей избивает сотрудников правоохранительных органов.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис призвал жителей острова к спокойствию. Сообщается, что он собирается встретиться с представителями властей островов для обсуждения кризиса. Столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против строительства новых лагерей для беженцев, вспыхнули во вторник на греческих островах Лесбос и Хиос.

Протесты в Греции. Фото: twitter.com

Недовольные собрались во вторник утром, чтобы предотвратить прибытие спецназа и экскаваторов, которые будут использоваться для строительства новых лагерей по приему нелегалов. Так, сообщалось, что на Лесбосе демонстранты подожгли мусорные баки и использовали мусоровозы для того, чтобы заблокировать порт. Силы безопасности в свою очередь оцепили те районы на островах, где демонстранты блокировали дороги.

Кроме того, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов. Стычки между полицией и демонстрантами также произошли возле районов, где будут построены новые лагеря для беженцев.

Ранее в этом году представители властей и жители греческих островов, страдающие от наплыва нелегальных мигрантов, уже организовывали акции протеста против планов правительства. Жители островов также призывают греческое правительство ускорить перевозку иммигрантов на материковую часть Греции.

В ноябре прошлого года сообщалось, что, согласно плану греческого правительства, будут закрыты существующие переполненные лагеря на островах Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Лерос, в которых на данный момент содержатся более 40 тыс. человек. На этих островах планируется построить новые закрытые учреждения, рассчитанные на 20 тыс. человек, которые будут приниматься за один раз на срок до трех месяцев. Они заменят такие переполненные лагеря для мигрантов, как Мория и Вати.

Ранее неоднократно сообщалось, что ситуация с иммигрантами на островах Греции приближается к катастрофе. В Совете Европы заявляли о необходимости " принять экстренные меры в связи с ужасными условиями, в которых живут тысячи людей".

На греческие острова, в частности, Лесбос, приходится основной поток нелегальных мигрантов, которые пытаются добраться до Европы через Средиземное море.