В киевской гостинице Hilton планируют открыть казино площадью около тысячу квадратных метров. Инвестиции в оборудование, по предварительным оценкам, составят 20-25 млн долларов.

Об этом в комментарии изданию The Page рассказал соучредитель медиагруппы "1+1" Борис Фуксман.

По словам Бориса Фуксмана, существует еще один проект подземного казино в той же гостинице, площадь которого составит 2 тыс. кв. метров. В его строительство планируется вложить 5 млн долларов. Таким образом строительство двух казино обойдется инвестору в 30 миллионов.

Напомним, что НБУ запретил украинским банкам обслуживать онлайн-казино, букмекеров и игорный бизнес.

Также мы писали о том, что 16 января Рада приняла в первом чтении закон о легализации игорного бизнеса в Украине.