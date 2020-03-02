Понедельник этой недели астрологи окрестили неблагоприятным. Но уже со вторника Луна станет молодой и растущей, а все дни - благоприятными (читайте лунный календарь на весь март).

Неделя будет удачной для начала новых дел и создания крутых проектов - на работе, учебе, дома. Важно максимально внимательно относиться к здоровью - своему и своих близких.

Для удобства читателей публикуем гороскоп на всю эту неделю - со 2 по 8 марта - для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Неделя начнется с хлопот. Но к среде вам удастся разобраться с делами, больше уделить внимания себе и своей семье. Постарайтесь, чтобы ваш досуг был не столько веселым, сколько познавательным. Знания откроют перед вами новые горизонты и помогут расставить акценты в жизни.

Телец (21.04 - 20.05)

Чем больше на этой неделе вы будете рассказывать о своих планах окружающим, тем меньше вероятность, что они воплотятся в жизнь. Поэтому постарайтесь держать язык за зубами, даже если будет очень хотеться поделиться. Когда все сбудется, тогда всем и расскажете.

Близнецы (21.05 - 21.06)

По самоощущениям вам может показаться, что не хватает внутренней энергии для того, что воплотить в жизнь запланированное. Если вы такое чувствуйте, то обратитесь к трем стихиям: огне, воде и воздуху. Ужин при свечах, принятие ванны, прогулка в парке - все это в совокупности поможет вам взбодриться.

Рак (22.06 - 22.07)

Ни логика, ни сердце на этой неделе не будут вашими верными советчиками. Все, с чем вы будете сталкиваться, постарайтесь рассматривать через призму финансов и пользы для своего здоровья. В этих двух факторах ищите баланс и тогда ближайшие семь дней пройдут блестяще.

Лев (23.07 - 23.08)

Документы, которые вам придется подписывать, читайте очень внимательно - в них могут быть зашиты скрытые смыслы и сведения. Вообще же по возможности минимизируйте контакт с банками, контролирующими органами, социальными учреждениями. Есть вероятность, что бюрократия будет против вас на все 100%, из-за чего вы разнервничаетесь.

Дева (24.08 - 23.09)

Эта неделя должна пройти для вас под девизом чистоты. Уберите дома, на работе - везде, где вы проводите много времени. Уборка непременно должна быть влажной и с проветриванием, весь мусор - выброшенным на свалку. Избавление от реальных пыли и грязи очистит и вашу душу.

Весы (24.09 - 23.10)

Ближайшие семь дней будут благоприятными для покупок - как лично для себя, так и для дома. К поиску обновок подходите кропотливо, при этом старайтесь экономить. Что касается решений о крупных покупках или финансовых тратах, их на этой неделе лучше не совершать - можете быстро передумать и пожалеть.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Даже если кто-то скажет о вас что-то плохое, подставит вам подножку - не отвечайте тем же. Звезды не рекомендуют совершать зло, даже в ответ на большое зло. Конфликтные ситуации разрешайте в процессе общения и желаний прийти к компромиссу. В данном случае чем больше выгодополучателей, тем быстрее вы ударите по рукам.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Главное для вас на этой неделе - не погрязнуть в рутине. Это касается и дома, и работы, и личной жизни. Если разнообразие не приходит само собой, то проявите креатив и придумайте что-то интересное сами. Новизна наполнит вашу жизнь яркими красками и придаст сил для стремительного движения вверх.

Козерог (22.12 - 20.01)

Постарайтесь не слишком близко к сердцу принимать новости, которые будут буквально ходить за вами по пятам. Не горюйте из-за чужих проблем. Дело в том, что вы можете разнервничаться и накрутить себя - тогда проблемы появятся уже у вас. Не думайте и не переживайте обо всем мире - сконцентрируйтесь на себе.

Водолей (21.01 - 20.02)

Важно на этой здраво оценить свои возможности - умственные, временные, моральные, финансовые. Если вы переоцените свои силы, то можете сесть в лужу. Если недооцените, то также выйдите проигравшим. Помочь разобраться в этом вам может интуиция и окружающие вас люди - прислушивайтесь к ним.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Эту неделю, среди прочего, следует посвятить благополучию ваших родных, друзей, коллег. Позаботьтесь о них, даже если вы не будете получать такой запрос. Не жалейте, что потратите много времени. Все благие дела вернутся вам внезапно совсем скоро и в тройном объеме.

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