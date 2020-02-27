Уголовное преследование бывших нардепов Рады от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова прекращено из-за истечения срока его давности.

Такое решение принял Октябрьский суд Днепра, передает издание "Судебный репортер".

Сообщается, что экс-депутаты обвинялись в злоупотреблении властью и могли оказаться за решеткой на 6 лет. Стоит отметить, что срок давности по такого рода делу составляет 10 лет. Однако вскоре дело против Вилкула и Колесникова переквалифицировали в обвинение по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины. Срок давности такого рода преступлений составляет 5 лет, поэтому защитники депутатов смогли попросить суд закрыть дело.

Таким образом, дело против Александра Вилкула было прекращено еще 28 января 2020 года. В конкретном уголовном производстве речь идет о периоде с марта 2010 года по декабрь 2012 года - в то время Вилкул занимал пост главы Днепровской областной администрации. Так, руководитель региона, по версии следствия, незаконно изменил назначение колхозных земель в аренду ПАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат". Ущерб государству в этом деле был оценен в 12 миллионов гривен.

Также бывший нардеп обвинялся в том, что он незаконно изменил назначение земель площадью 45,4 гектара для ООО "АРТ ЛЕНД". Следствие полагает, что таким образом государству были нанесены убытки размером в 5 млн грн.

При этом само следствие, в лице прокурора и представителя Днепропетровского облсовета не возражали против закрытия дела.

Что касается Дмитрия Колесникова, то производство против него было закрыто немногим позже - 13 февраля этого года. Его обвиняли в том, что депутат не включил в перечень имущества госпредприятия два здания, благодаря чему их стало возможно выставить на продажу. Утверждалось, что государство потерпело убытки размером в 15 миллионов гривен.

Напомним, что в октябре прошлого года Апелляционный суд Днепра не удовлетворил просьбу прокуроров о взятии Колесникова и Вилкула под арест.

Также мы писали о том, что в 2018 году Верховная Рада провалила голосование за предложение экс-генпрокурора Юрия Луценко снять неприкосновенность с этих нардепов.