Двое украинцев, которые были освобождены из плена 29 декабря, до сих пор не получили документы.

Об этом заявил бывший пленный Владимир Данильченко, сообщает Телеграм-канал Pavlovsky News.

Как отмечается, несмотря на заявление омбудсмена Людмилы Денисовой, что все пленные, который обменяли 29 декабря, получили паспорта, Виталий Аникимов и Денис Коваль до сих пор без документов.

По словам Данильченко, у него самого до сих пор нет идентификационного кода. И даже если сегодня межведомственная комиссия одобрит выплаты в 100 тысяч. грн. освобожденным, Данильченко не сможет получить деньги, пока не появится код.

Кроме того, бывший узник пожаловался на сложные условия жизни. На 2 месяца всем освобожденным выдали по 1300 грн и сейчас людям уже приходиться одалживать, чтобы передвигаться по городу. Еду Владимиру предоставил Красный крест. А его девушка Валентина, которую тоже обменяли 29 декабря, нуждается в медицинской помощи. В плену она обморозила руки и ноги, но процедуры в "Феофании" и "Лесной поляне" не помогли ей выздороветь.

Видео: YouTube/Pavlovsky News

Напомним, 29 декабря на КПВВ "Майорск" под Горловкой (Донецкая область) обменяли пленных. В основном граждан Украины на граждан Украины. Часть из них отправилась в т.н. "ЛДНР", другая - в Киев.

"Страна" подробно описала, как Украина и Донбасс менялись пленными перед Новым годом.