Двоим освобожденным из российского плена до сих пор не выдали документы. Видео
Двое украинцев, которые были освобождены из плена 29 декабря, до сих пор не получили документы.
Об этом заявил бывший пленный Владимир Данильченко, сообщает Телеграм-канал Pavlovsky News.
Как отмечается, несмотря на заявление омбудсмена Людмилы Денисовой, что все пленные, который обменяли 29 декабря, получили паспорта, Виталий Аникимов и Денис Коваль до сих пор без документов.
По словам Данильченко, у него самого до сих пор нет идентификационного кода. И даже если сегодня межведомственная комиссия одобрит выплаты в 100 тысяч. грн. освобожденным, Данильченко не сможет получить деньги, пока не появится код.
Кроме того, бывший узник пожаловался на сложные условия жизни. На 2 месяца всем освобожденным выдали по 1300 грн и сейчас людям уже приходиться одалживать, чтобы передвигаться по городу. Еду Владимиру предоставил Красный крест. А его девушка Валентина, которую тоже обменяли 29 декабря, нуждается в медицинской помощи. В плену она обморозила руки и ноги, но процедуры в "Феофании" и "Лесной поляне" не помогли ей выздороветь.
Видео: YouTube/Pavlovsky News
Напомним, 29 декабря на КПВВ "Майорск" под Горловкой (Донецкая область) обменяли пленных. В основном граждан Украины на граждан Украины. Часть из них отправилась в т.н. "ЛДНР", другая - в Киев.
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